Генсек ООН призвал обеспечить безопасность приходящих в Гуту гумколонн

ООН, 7 мая — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш после проблем с доставкой гуманитарной помощи в сирийскую Восточную Гуту накануне из-за обстрелов в районе призвал обеспечить безопасность автоколоннам при рейсе 8 марта, сообщили в пресс-службе главы всемирной организации.
СБ ООН 24 февраля принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, однако, по заявлению российского Центра примирения враждующих сторон, боевики продолжают обстрелы.
Ситуация в Восточной Гуте обострилась в последние недели. Накануне конвой МККК был вынужден покинуть территорию Думы из-за начавшихся обстрелов и не успел разгрузить всю гуманитарную помощь. Во вторник в Управлении Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам сообщили, что отправка нового гуманитарного конвоя в Восточную Гуту запланирована на 8 марта.