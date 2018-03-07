Генсек ООН призвал обеспечить безопасность приходящих в Гуту гумколонн

ООН, 7 мая — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш после проблем с доставкой гуманитарной помощи в сирийскую Восточную Гуту накануне из-за обстрелов в районе призвал обеспечить безопасность автоколоннам при рейсе 8 марта, сообщили в пресс-службе главы всемирной организации.

Как отмечается в распространенном заявлении, генеральный секретарь ООН "призывает все стороны немедленно предоставить беспрепятственный доступ следующим конвоям, чтобы они доставили необходимое сотням тысяч отчаянно нуждающихся людей, в частности — выполнили запланированную на 8 марта доставку грузов в Думу, включая медицинские средства".

СБ ООН 24 февраля принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, однако, по заявлению российского Центра примирения враждующих сторон, боевики продолжают обстрелы.

Ситуация в Восточной Гуте обострилась в последние недели. Накануне конвой МККК был вынужден покинуть территорию Думы из-за начавшихся обстрелов и не успел разгрузить всю гуманитарную помощь. Во вторник в Управлении Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам сообщили, что отправка нового гуманитарного конвоя в Восточную Гуту запланирована на 8 марта.