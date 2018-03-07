РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Эксперт оценил, когда США смогут создать аналогичные российским системы

02:5407.03.2018
016681
© Минобороны РФРакетный комплекс стратегического назначения Сармат. Архивное фотоРакетный комплекс стратегического назначения Сармат. Архивное фото
© Минобороны РФ

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Соединенным Штатам на создание аналогичных российским стратегических оружейных систем потребуется от четырех до шести лет, заявил бывший начальник Главного штаба — первый заместитель главнокомандующего Ракетными войсками стратегического назначения России (1994-1996), руководитель управления военной безопасности аппарата Совета безопасности РФ (1998-2002) генерал-полковник Виктор Есин.

Подготовка к боевому пуску баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
"Фантастически высокая точность". Эксперт об испытании "Искандеров"
"В настоящее время, согласно недавно опубликованному Обзору ядерной политики США, американцы приступают к серьезному обновлению своих ядерных сил. На это до конца 2030-х годов будут затрачены громадные средства — более 1 триллиона долларов. Будут ли они при этом создавать такие грозные оружейные системы, которые разработаны у нас, я не знаю. Если решатся, на это им потребуется, по имеющимся оценкам, от четырех до шести лет", — сказал Есин в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда", опубликованном на сайте издания в среду.

По его словам, интеллектуальные и технологические возможности оборонно-промышленного комплекса США не следует недооценивать. "Он весьма щедро финансируется американским правительством и обладает существенным потенциалом", — отметил генерал. "Продемонстрировав свои возможности по созданию суперсовременных стратегических оружейных систем, наша страна показала всему миру, что она способна эффективно парировать любые попытки, направленные на достижение военного превосходства над ней. Мы способны обеспечить стратегический баланс в любых обстоятельствах", — добавил Есин.

Демонстрация принципа действия ракетного комплекса стратегического назначения Сармат во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию
© Минобороны РФ
Россия отказала Западу: решить проблемы за ее счет не получится
Он подчеркнул, что создание ракетных комплексов "Сармат" и "Авангард" ведется строго в рамках российско-американского договора СНВ-3, а разработка других типов оружия, о которых говорил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию, ни одним из существующих международных соглашений в области контроля над вооружениями не регламентируется.

"Полагаю, что после февраля 2021 года, когда истечет срок действия Договора СНВ-3, его целесообразно пролонгировать на пять лет. Такая возможность этим договором предусмотрена. В противном случае существует большая вероятность нового витка гонки стратегических ядерных вооружений с непредсказуемыми последствиями для стратегической стабильности", — констатировал генерал. "Если же говорить о мировом ядерном балансе, то Россия не может ограничиться ведением переговоров с США сугубо по ядерным вооружениям. Надо учитывать возможности и их ядерных союзников — Великобритании и Франции. Сделать это будет весьма трудно", — заключил Есин.

Истребитель МиГ-31
© РИА Новости / Андрей Зинчук
Перейти в фотобанк
Короли стратосферы: самые высотные боевые самолеты в мире
Путин в послании представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире. Это ракетный комплекс "Сармат", подводные беспилотники, крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, авиационный ракетный комплекс "Кинжал", лазерное и гиперзвуковое оружие. Выступление сопровождалось кадрами с новой техникой и компьютерными моделями ее работы. Президент подчеркнул, что Россия никому не угрожает, и у нее не было и нет планов использовать этот потенциал в наступательных, и тем более агрессивных целях. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже отметил, что Россия не собирается ни на кого нападать, и ее новое оружие не угрожает тем, кто не вынашивает цели нападения на нее.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена