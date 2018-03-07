Эксперт оценил, когда США смогут создать аналогичные российским системы

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Соединенным Штатам на создание аналогичных российским стратегических оружейных систем потребуется от четырех до шести лет, заявил бывший начальник Главного штаба — первый заместитель главнокомандующего Ракетными войсками стратегического назначения России (1994-1996), руководитель управления военной безопасности аппарата Совета безопасности РФ (1998-2002) генерал-полковник Виктор Есин.

"В настоящее время, согласно недавно опубликованному Обзору ядерной политики США, американцы приступают к серьезному обновлению своих ядерных сил. На это до конца 2030-х годов будут затрачены громадные средства — более 1 триллиона долларов. Будут ли они при этом создавать такие грозные оружейные системы, которые разработаны у нас, я не знаю. Если решатся, на это им потребуется, по имеющимся оценкам, от четырех до шести лет", — сказал Есин в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда", опубликованном на сайте издания в среду.

По его словам, интеллектуальные и технологические возможности оборонно-промышленного комплекса США не следует недооценивать. "Он весьма щедро финансируется американским правительством и обладает существенным потенциалом", — отметил генерал. "Продемонстрировав свои возможности по созданию суперсовременных стратегических оружейных систем, наша страна показала всему миру, что она способна эффективно парировать любые попытки, направленные на достижение военного превосходства над ней. Мы способны обеспечить стратегический баланс в любых обстоятельствах", — добавил Есин.

Он подчеркнул, что создание ракетных комплексов "Сармат" и "Авангард" ведется строго в рамках российско-американского договора СНВ-3, а разработка других типов оружия, о которых говорил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию, ни одним из существующих международных соглашений в области контроля над вооружениями не регламентируется.

"Полагаю, что после февраля 2021 года, когда истечет срок действия Договора СНВ-3, его целесообразно пролонгировать на пять лет. Такая возможность этим договором предусмотрена. В противном случае существует большая вероятность нового витка гонки стратегических ядерных вооружений с непредсказуемыми последствиями для стратегической стабильности", — констатировал генерал. "Если же говорить о мировом ядерном балансе, то Россия не может ограничиться ведением переговоров с США сугубо по ядерным вооружениям. Надо учитывать возможности и их ядерных союзников — Великобритании и Франции. Сделать это будет весьма трудно", — заключил Есин.

Путин в послании представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире. Это ракетный комплекс "Сармат", подводные беспилотники, крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, авиационный ракетный комплекс "Кинжал", лазерное и гиперзвуковое оружие. Выступление сопровождалось кадрами с новой техникой и компьютерными моделями ее работы. Президент подчеркнул, что Россия никому не угрожает, и у нее не было и нет планов использовать этот потенциал в наступательных, и тем более агрессивных целях. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже отметил, что Россия не собирается ни на кого нападать, и ее новое оружие не угрожает тем, кто не вынашивает цели нападения на нее.