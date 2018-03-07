Эксперт оценил, когда США смогут создать аналогичные российским системы

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Соединенным Штатам на создание аналогичных российским стратегических оружейных систем потребуется от четырех до шести лет, заявил бывший начальник Главного штаба — первый заместитель главнокомандующего Ракетными войсками стратегического назначения России (1994-1996), руководитель управления военной безопасности аппарата Совета безопасности РФ (1998-2002) генерал-полковник Виктор Есин.
По его словам, интеллектуальные и технологические возможности оборонно-промышленного комплекса США не следует недооценивать. "Он весьма щедро финансируется американским правительством и обладает существенным потенциалом", — отметил генерал. "Продемонстрировав свои возможности по созданию суперсовременных стратегических оружейных систем, наша страна показала всему миру, что она способна эффективно парировать любые попытки, направленные на достижение военного превосходства над ней. Мы способны обеспечить стратегический баланс в любых обстоятельствах", — добавил Есин.
"Полагаю, что после февраля 2021 года, когда истечет срок действия Договора СНВ-3, его целесообразно пролонгировать на пять лет. Такая возможность этим договором предусмотрена. В противном случае существует большая вероятность нового витка гонки стратегических ядерных вооружений с непредсказуемыми последствиями для стратегической стабильности", — констатировал генерал. "Если же говорить о мировом ядерном балансе, то Россия не может ограничиться ведением переговоров с США сугубо по ядерным вооружениям. Надо учитывать возможности и их ядерных союзников — Великобритании и Франции. Сделать это будет весьма трудно", — заключил Есин.