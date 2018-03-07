Госдеп не комментирует отравление экс-полковника ГРУ Скрипаля в Британии

ВАШИНГТОН, 7 мар — РИА Новости. Госдепартамент не комментирует инцидент с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем в Великобритании, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Я бы попросила вас обратиться к правительству Великобритании", — сказала Науэрт в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что его страна может пересмотреть уровень своего представительства на чемпионате мира по футболу в России в том случае, если будет выявлен "российский след" в инциденте со Скрипалем.

Полиция графства Уилтшир в понедельник сообщила, что два человека находятся в критическом состоянии из-за отравления неизвестным веществом. Джонсон, выступая в парламенте, подтвердил, что речь идет о экс-полковнике ГРУ Сергее Скрипале и его дочери Юлии.

Скрипаль несколько лет назад был фигурантом громкого "шпионского" дела, он был осужден в России за работу на британскую разведку МИ-6. Впоследствии Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.