ВАШИНГТОН, 7 мар — РИА Новости. Представитель госдепартамента США Хезер Науэрт ответила на вопрос о русских школах в Латвии словами о "российской угрозе".
"Я этого не знаю, сэр. Я знаю, что когда госсекретарь (Рекс) Тиллерсон говорил со своим (латвийским) коллегой вчера, одной из больших тем разговора была безопасность этой страны и многих других стран в регионе. Мы подтверждаем нашу позицию по статье 5 устава НАТО. Мы также обсуждаем злонамеренное влияние России на выборы по всему миру", — сказала Науэрт.
Глава Минобрнауки Ольга Васильева ранее заявляла в интервью РИА Новости, что новый закон об образовании в Латвии нарушает право национальных меньшинств на обучение на русском языке и не соответствует задачам Европейской комиссии по борьбе с расизмом.
В Латвии проживают чуть менее двух миллионов человек, из них около 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский. Русский имеет статус иностранного.