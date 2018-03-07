ВАШИНГТОН, 7 мар — РИА Новости. Госдеп не собирается помогать находящейся в таиландской тюрьме жительнице Белоруссии Насте Рыбке, так как она не является американской гражданкой, заявила официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт. Она отметила, что слова Рыбки о выборах в США — "очень странная история".
Ранее полиция таиландской Паттайи арестовала за проведение нелегального "секс-тренинга" десять человек, среди которых была Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка), восемь россиян, включая блогера Александра Кириллова (Алекса Лесли), а также один гражданин Латвии. Им грозит депортация на родину. Англоязычная интернет-версия газеты "Кхао Сот" сообщала, что через адвоката-иностранца задержанные передали письмо, адресованное посольству США в Бангкоке, в котором все 10 человек просят защиты у США. Телеканал RT уточнял, что речь идет о предоставлении политического убежища.
Ранее также сообщалось, что иск против Вашукевич и Кириллова подал бизнесмен Олег Дерипаска из-за того, что они опубликовали в соцсетях его фотографии и тайно записанные разговоры.