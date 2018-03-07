Трамп приписал себе заслугу по мирной инициативе КНДР

ВАШИНГТОН, 7 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что это он заставил КНДР предложить переговоры.

Трампа спросили, чему он приписывает неожиданное желание Пхеньяна вести переговоры.

"Мне", — ответил президент США. После паузы он добавил: "Похоже, никто этого не понял".

Высокопоставленная правительственная делегация Южной Кореи посетила 5-6 марта КНДР, где провела встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. В ходе встречи, как сообщает администрация южнокорейского президента, стороны договорились провести саммит лидеров двух стран в конце апреля и организовать "горячую линию" "с целью проведения тесных консультаций и для смягчения возможной военной напряженности". Кроме того, КНДР заявила о своем желании вести открытый диалог с США, чтобы обсудить вопросы денуклеаризации Корейского полуострова и нормализации отношений.

Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.