Трамп рассказал о вероятных причинах мирной инициативы КНДР

ВАШИНГТОН, 7 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что КНДР искренне предложила межкорейские переговоры, поскольку санкции "кусаются".

"Думаю, что они это искренне… Санкции были очень сильные, "кусались", — сказал Трамп на пресс-конференции.

"Я думаю, что они будут искренними, узнаем скоро", — добавил президент США.

Высокопоставленная правительственная делегация Южной Кореи посетила 5-6 марта КНДР, где провела встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. В ходе встречи, как сообщает администрация южнокорейского президента, стороны договорились провести саммит лидеров двух стран в конце апреля и организовать "горячую линию" "с целью проведения тесных консультаций и для смягчения возможной военной напряженности". Кроме того, КНДР заявила о своем желании вести открытый диалог с США, чтобы обсудить вопросы денуклеаризации Корейского полуострова и нормализации отношений.

Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.