Украина, сектор Газа и другие: где 8 Марта под угрозой

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости, Игорь Гашков. Накануне Международного женского дня на Украине продолжаются споры о том, стоит ли его отмечать. С 2015 года киевские политики разного ранга стремятся объявить 8 Марта обычным рабочим днем. Пять попыток, включая предпринятую однопартийцами Порошенко, потерпели неудачу. Однако вопрос по-прежнему актуален.

Праздник уйдет в подполье

"Вероятность того, что 8 Марта в обозримом будущем перестанут праздновать официально, я бы оценил в 30-40%", — сообщил РИА Новости политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Инициатор борьбы с женским днем на Украине — глава Института национальной памяти Владимир Вятрович. По его мнению, страна нуждается в том, чтобы ее "развели по времени" с Россией, избавив тем самым от русского влияния. Украине следует жить так, чтобы памятные даты не совпадали с российскими. На пути этой инициативы — 8 Марта. Вятрович и его единомышленники готовы отменить женский праздник, лишь бы не отмечать его одновременно с Москвой.

Как надеются националисты, традиционные весенние букеты удастся заменить стихами Тараса Шевченко. Вместо женского дня предлагается праздновать 9 марта день рождения украинского классика. Его популярность рассчитывают повысить, запретив на Украине русских поэтов и писателей.

"Удивляться происходящему не приходится, — рассказал РИА Новости украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. — Националисты поставили себе задачу отменить празднование всего, что связано с советским и российским прошлым, а также левыми идеями. Буквально накануне возобновились разговоры о том, что нынешнее 8 Марта — якобы последнее официально празднуемое в стране. Как знать, я не уверен. Но то, что спустя какое-то время 8 Марта объявят рабочим днем, вполне вероятно".

Если власти Украины решатся на этот шаг, то праздник уйдет в подполье. По статистике, не менее 70% граждан страны, не исключая и тех, кто живет в ее западной части, отмечают 8 Марта. "Если этот день перестанет быть красным в календаре, то, вероятно, владельцы частных предприятий это проигнорируют. Скорее всего, они будут предоставлять отгулы женщинам, чтобы возместить пропавший праздник", — рассуждает Погребинский.

"Они любят отменять праздники, а не отмечать их"

Помимо Украины, об отказе от официального празднования 8 Марта рассуждают еще в одном государстве постсоветского пространства — Молдавии. Осенью 2017 года министерство здравоохранения и социальной защиты Молдавии предложило поправки в Трудовой кодекс, предусматривающие отмену выходного дня. Как пояснили в ведомстве, 8 Марта следует вычеркнуть из реестров потому, что этот день не отмечается официально в Евросоюзе. Гражданам предложили компенсацию: короткие зимние каникулы с 31 декабря по 2 января.

В разговоре с РИА Новости депутат парламента Молдавии Влад Батрынча назвал идею отмены 8 Марта абсурдной. "Националисты — очень своеобразные люди, у них и памятные дни свои собственные. Иногда складывается впечатление, что радикалы больше любят отменять праздники, чем отмечать их и радоваться жизни", — говорит политик. По его словам, в Молдавии сильны позиции и тех, кто стремится "переосмыслить" другой праздник — 9 Мая. Его планируют отмечать двояко: и как День Победы, и как День Европы.

Однако в отличие от Украины шансы, что десоветизация в Молдавии затронет 8 Марта, не особенно велики. Попытка отменить праздник была всего одна, и власти вынужденно пошли на попятную. Министр Стелла Григораш, выступавшая за упразднение женского дня, отказалась от своей идеи, сославшись на острую критику со стороны общественности.

"Будем праздновать, хотите вы этого или нет"

Помимо бывшего Советского Союза, празднование 8 Марта сталкивается с трудностями в исламском мире, где религиозные радикалы относятся к идеям равноправия с подозрением. В 2017 году движение ХАМАС, находящееся у власти в секторе Газа, обязало государственных служащих выходить на работу в женский день, до этого — официальный выходной. Арабская пресса приводит разгневанные отклики в социальных сетях. "Я буду отмечать, нравится вам это или нет, потому что вы представляете лишь отсталость", — написал в фейсбуке один из активистов.

© AP Photo / Hatem Moussa Палестинские женщины во время митинга в Международный женский день в городе Газа. 2011 год © AP Photo / Hatem Moussa Палестинские женщины во время митинга в Международный женский день в городе Газа. 2011 год

Отпраздновать 8 Марта без проблем не удастся и в Турции. В 2016 году власти ввели в стране чрезвычайное положение, действующее по сей день. Результат для женского движения печален. В 2017-м акции в честь 8 Марта запретили власти Стамбула, сославшись на соображения безопасности. В этом году несанкционированную демонстрацию сторонников праздника разогнали в Анкаре.