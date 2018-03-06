Тиллерсон обсудил с коллегами из Литвы, Латвии и Эстонии "угрозу России"

ВАШИНГТОН, 6 мар — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудил с министрами иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии "российскую угрозу", заявила официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.

Встреча прошла в Вашингтоне.

"Они договорились углубить сотрудничество, чтобы противостоять российской кампании по дезинформации и злонамеренной киберактивности. Они обсудили стратегии противостояния угрозе, которую представляет собой Россия для безопасности Европы, а также неуважению России к суверенитету и территориальной целостности соседей", — сказала Науэрт на брифинге в Вашингтоне.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках вмешательства в дела других стран. Президент России Владимир Путин обращал внимание на то, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для Москвы такое вмешательство не имеет смысла.