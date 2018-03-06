В Госдепе рассказали, когда примут решение о переговорах с КНДР

ВАШИНГТОН, 6 мар – РИА Новости. США примут решение о переговорах с КНДР после того, как проконсультируются с Южной Кореей в Вашингтоне, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"У нас нет подробностей (межкорейских переговоров). Мы подождем, пока Южная Корея приедет в Вашингтон и расскажет нам (о них)", — заявила Науэрт на брифинге, отвечая на вопрос о готовности США к переговорам с КНДР.

Она отметила, что такая встреча пройдет на этой неделе.

"Как вы понимаете, любой телефонный звонок из Пхеньяна (от представителей Южной Кореи) в Вашингтон будут слушать очень много ушей, поэтому мы предпочитаем общаться лично", — сказала Науэрт.

Высокопоставленная правительственная делегация Южной Кореи посетила 5-6 марта КНДР, где провела встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. В ходе встречи, как сообщает администрация южнокорейского президента, стороны договорились провести встречу лидеров двух стран в конце апреля и организовать горячую линию "с целью проведения тесных консультаций и для смягчения возможной военной напряженности". Кроме этого, КНДР "заявила о желании вести открытый диалог с США, чтобы обсудить вопросы денукреализации Корейского полуострова и нормализации отношений".