МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Председатель международного комитета Совета Федерации Константин Косачев, комментируя заявления директора национальной разведки США Дэниела Коутса, заявил, что Россия, даже если бы хотела навредить США, не смогла бы сделать это "больше и лучше", чем нынешний американский конгресс.

Ранее Коутс заявил, что в ведомстве считают, что Россия будет проводить в США "операции влияния", в том числе на выборах 2018 года.

"Пожалуй, так скоро и до муниципалитетов дойдем — везде можно будет найти руку Москвы. Главное, не очень понятна цель всего этого для России. Если бы мы хотели навредить Америке, то лучше и больше, чем это делает нынешний конгресс, у нас точно не получится. Если бы мы хотели навредить себе, то, конечно же, пытались бы совершать бессмысленные кибератаки в условиях, когда чуть ли не все 17 разведок США следят за нами. Однако раз шеф национальной разведки США пообещал, значит, вмешательство точно будет. Точнее, его обязательно найдут", — написал он в Facebook.

"Так что ждем рапортов о том, как Россия выбирала родительские комитеты и шерифов в США. Кстати, можно запустить слух и о том, что назначение самого главы разведки тоже не обошлось без нашего участия", — отметил он.