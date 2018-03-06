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Американские политики боятся не лжи и кибератак, а правды, заявил Косачев

23:0506.03.2018
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на Всемирной конференции российских соотечественников, проживающих за рубежом. 1 ноября 2017Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на Всемирной конференции российских соотечественников, проживающих за рубежом. 1 ноября 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Американские политики боятся не лжи и не кибератак, а именно правды и выводов из очевидных фактов, которые обычно не доводят до населения мэйнстримные СМИ, считает председатель международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Флаг США. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Россия не собирается "влиять" на американские выборы, заявили в Совфеде

Американская разведка считает, что Россия будет проводить в США "операции влияния", в том числе на выборах 2018 года, заявил директор Национальной разведки Соединенных Штатов Дэниел Коутс.

"Директор национальной разведки США Дэниел Коутс на слушаниях сенатского комитета по делам вооруженных сил, как и все американские силовики, жаловался на Россию. Она, мол, "продолжит предпринимать еще более агрессивные кибератаки" — вот так: не доказав одни атаки, разведчик с ходу анонсирует другие, "еще более агрессивные". Каким же образом Россия атакует беззащитную Америку? Оказывается, распространением пропаганды и лживых сведений, "чтобы усугубить социальные и политические расколы в Соединенных Штатах", ну и, конечно же, "принизить наши демократические ценности", — написал сенатор в Facebook.

"Вполне понятно, что боятся американские политики не лжи и не кибератак анонимов, а именно правды и очевидных выводов из очевидных фактов, которые обычно не доводят до населения мэйнстримные СМИ. Ибо если ценности можно "принизить" одним лишь распространением мнений в сетях, значит либо ценности сомнительны, либо вера в них слаба", — отметил политик.

Он полагает, что если расколы в обществе можно усугубить тем же способом, то масштаб этих расколов уже весьма приличен, и причины у них отнюдь не внешние. "США прекрасно удавалось усугубить раскол на той же Украине до уровня вооруженного конфликта, неужели и в Штатах все так же остро?" — выразил недоумение Косачев.

Страница доклада военной разведки США. Архивное фото
© РИА Новости
Разведка США: Россия попытается усилить социально-политические трения в США

В США в ноябре 2018 года пройдут промежуточные выборы. Будет избран новый состав палаты представителей конгресса и треть сената, а также ряд губернаторов и местных законодательных собраний.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что никаких фактов, подтверждающих такое вмешательство, нет. Президент России Владимир Путин обращал внимание на то, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для Москвы такое вмешательство не имеет смысла.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
lizander_57
Значит Национальная разведка US знает о расколе в стране. И эти заявления, подготовка почвы для обвинения недовольных в чём угодно. Репрессивный аппарат переходит в режим повышенной готовности? Очень на это похоже.
23:36
06.03.2018
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