Американские политики боятся не лжи и кибератак, а правды, заявил Косачев

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Американские политики боятся не лжи и не кибератак, а именно правды и выводов из очевидных фактов, которые обычно не доводят до населения мэйнстримные СМИ, считает председатель международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Американская разведка считает, что Россия будет проводить в США "операции влияния", в том числе на выборах 2018 года, заявил директор Национальной разведки Соединенных Штатов Дэниел Коутс.

"Директор национальной разведки США Дэниел Коутс на слушаниях сенатского комитета по делам вооруженных сил, как и все американские силовики, жаловался на Россию. Она, мол, "продолжит предпринимать еще более агрессивные кибератаки" — вот так: не доказав одни атаки, разведчик с ходу анонсирует другие, "еще более агрессивные". Каким же образом Россия атакует беззащитную Америку? Оказывается, распространением пропаганды и лживых сведений, "чтобы усугубить социальные и политические расколы в Соединенных Штатах", ну и, конечно же, "принизить наши демократические ценности", — написал сенатор в Facebook.

"Вполне понятно, что боятся американские политики не лжи и не кибератак анонимов, а именно правды и очевидных выводов из очевидных фактов, которые обычно не доводят до населения мэйнстримные СМИ. Ибо если ценности можно "принизить" одним лишь распространением мнений в сетях, значит либо ценности сомнительны, либо вера в них слаба", — отметил политик.

Он полагает, что если расколы в обществе можно усугубить тем же способом, то масштаб этих расколов уже весьма приличен, и причины у них отнюдь не внешние. "США прекрасно удавалось усугубить раскол на той же Украине до уровня вооруженного конфликта, неужели и в Штатах все так же остро?" — выразил недоумение Косачев.

В США в ноябре 2018 года пройдут промежуточные выборы. Будет избран новый состав палаты представителей конгресса и треть сената, а также ряд губернаторов и местных законодательных собраний.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что никаких фактов, подтверждающих такое вмешательство, нет. Президент России Владимир Путин обращал внимание на то, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для Москвы такое вмешательство не имеет смысла.