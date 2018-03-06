В Германии сирийский беженец в прямом эфире признался в убийстве жены

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В Германии полицейские арестовали сирийского беженца, который в прямом эфире в Facebook признался в убийстве жены. Об этом сообщает Al-Arabiya.

Инцидент произошел в городе Мюлаккер, земля Баден-Вюртемберг.

Мужчина запустил трансляцию сразу после убийства супруги. В кадре видны следы крови на его руках. Во время эфира он представился как Абу Марван и признался, что ударил жену ножом несколько раз. Он заявил, что приехал к ней в надежде все исправить, но она выгнала его. В конце видео мужчина заявил, что такая судьба ждет всех женщин, которые изменяют своим мужьям.

После этого мужчина скрылся с места преступления, забрав одного из своих детей. Полицию вызвала его дочь, которая осталась в квартире убитой матери.

Сейчас мужчина остается под стражей.