Трамп заявил, что КНДР действует "позитивно"

ВАШИНГТОН, 6 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп положительно оценил предложения КНДР по проведению переговоров.

"Похоже, что Северная Корея действует позитивно", — сказал Трамп журналистам, комментируя сообщения о приверженности КНДР денуклеаризации Корейского полуострова.

"Заявления, которые идут из Южной Кореи и Северной Кореи, очень позитивные. Это было бы замечательным для всего мира", — добавил американский президент.

По его словам, он "хотел бы быть оптимистом".

"Мне очень интересно будет посмотреть, что произойдет", — заключил Трамп.

Высокопоставленная правительственная делегация Южной Кореи посетила 5-6 марта КНДР, где провела встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. В ходе встречи, как сообщает администрация южнокорейского президента, стороны договорились провести саммит лидеров двух стран в конце апреля и организовать "горячую линию" "с целью проведения тесных консультаций и для смягчения возможной военной напряженности". Кроме этого КНДР заявила о своем желании вести открытый диалог с США, чтобы обсудить вопросы денуклеаризации Корейского полуострова и нормализации отношений.