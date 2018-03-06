Берлускони: я останусь "режиссером" правоцентристской коалиции Италии

РИМ, 6 мар — РИА Новости, Александр Логунов. Результат, достигнутый правоцентристской коалицией на парламентских выборах в Италии, должен позволить ей получить мандат на формирование правительства, заявил экс-премьер и лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони.

"Наша коалиция стала первой политической силой, это должно быть решающим для формирования нового правительства. Теперь глава государства должен принять решение, и мы полагаемся на его уравновешенность и мудрость, и я уверен, что благодаря правоцентристской коалиции и центральной роли "Вперед, Италия" мы дадим этой стране конкретные ответы", — сказал он в видеообращении к президенту Италии Серджо Маттарелле, которое цитирует газета Il Giornale

По его словам, результат "Вперед, Италия" был бы совсем другим, если бы судебные запреты ему "не помешали бы выдвинуть полноценную кандидатуру".

"К сожалению, многие избиратели поверили тем, кто пообещал необоснованный базовый доход гражданина. Скоро они поймут, что обманывали себя", — заявил он, имея в виду предвыборную программу "Движения 5 звезд".

Выступление Берлускони, распространенное во вторник вечером, стало первым с момента завершения воскресного голосования. Он стал последним партийным лидером, прокомментировавшим его итоги.

"Я счастлив за Маттео Сальвини, я счастлив за "Лигу", с которой мы долгое время были в правительстве и с которой мы управляем важными регионами. Со своей стороны я подтверждаю, что в соответствии с уважением к союзникам и заключенными соглашениями я остаюсь лидером "Вперед, Италия" и буду режиссером правого центра и гарантом единства коалиции", — сказал он в видеоролике.

"Данные подтверждают, что спустя пять лет нахождения в оппозиции мы представляем первую политическую силу страны. С этим результатом правоцентристские силы смогут укрепить коалицию, которая должна будет получить мандат на управление Италией и перезапустить нашу страну", — подчеркнул Берлускони.

Первое место среди отдельных партий на парламентских выборах в Италии получило антисистемное общественно-политическое "Движение 5 звезд" (Д5З), которое заручилось поддержкой примерно 32% избирателей. Тем не менее, лидером по числу полученных голосов стала объединенная коалиция правоцентристских сил, образованная партиями "Вперед, Италия", "Лига" и "Братья Италии", которая получила поддержку 37% избирателей. Однако данный результат оказался далек от заветных 40%, которые дали бы этому блоку возможность с учетом результатов одномандатников получить большинство в парламенте.

Основным сюрпризом воскресных выборов стал тот факт, что партия Берлускони "Вперед, Италия" заметно уступила своему главному союзнику по коалиции — "Лиге", которую возглавляет Маттео Сальвини. По мнению местных наблюдателей, речь идет о серьезном поражении 81-летнего патриарха итальянской политики и кардинальном изменении соотношения политических сил на правом фланге страны, где новым лидером отныне является амбициозный 44-летний Сальвини.