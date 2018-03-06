Берлускони: я останусь "режиссером" правоцентристской коалиции Италии

РИМ, 6 мар — РИА Новости, Александр Логунов. Результат, достигнутый правоцентристской коалицией на парламентских выборах в Италии, должен позволить ей получить мандат на формирование правительства, заявил экс-премьер и лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони.
По его словам, результат "Вперед, Италия" был бы совсем другим, если бы судебные запреты ему "не помешали бы выдвинуть полноценную кандидатуру".
Выступление Берлускони, распространенное во вторник вечером, стало первым с момента завершения воскресного голосования. Он стал последним партийным лидером, прокомментировавшим его итоги.
"Я счастлив за Маттео Сальвини, я счастлив за "Лигу", с которой мы долгое время были в правительстве и с которой мы управляем важными регионами. Со своей стороны я подтверждаю, что в соответствии с уважением к союзникам и заключенными соглашениями я остаюсь лидером "Вперед, Италия" и буду режиссером правого центра и гарантом единства коалиции", — сказал он в видеоролике.
"Данные подтверждают, что спустя пять лет нахождения в оппозиции мы представляем первую политическую силу страны. С этим результатом правоцентристские силы смогут укрепить коалицию, которая должна будет получить мандат на управление Италией и перезапустить нашу страну", — подчеркнул Берлускони.
Основным сюрпризом воскресных выборов стал тот факт, что партия Берлускони "Вперед, Италия" заметно уступила своему главному союзнику по коалиции — "Лиге", которую возглавляет Маттео Сальвини. По мнению местных наблюдателей, речь идет о серьезном поражении 81-летнего патриарха итальянской политики и кардинальном изменении соотношения политических сил на правом фланге страны, где новым лидером отныне является амбициозный 44-летний Сальвини.