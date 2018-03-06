США уничтожили более десятка террористов ИГ* в Афганистане

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ВАШИНГТОН, 6 мар — РИА Новости. США уничтожили более десятка террористов группировки ИГ (запрещена в РФ) в Афганистане, сообщило Центральное командование ВС США.

США нанесли ряд авиаударов в трех афганских провинциях в минувшие выходные, уточнили американские военные.

В провинции Джаузджан 3 марта были ликвидированы девять боевиков, 4 марта были ликвидированы двое боевиков в провинциях Кунар и Нангархар.

В феврале в Афганистане американскими авиаударами были уничтожены семь боевиков, уточнили в Центральном командовании.

*Террористическая организация, запрещенная в России