Письмо Эйнштейна девушке, отказавшей ему в свидании, продано с аукциона

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 мар — РИА Новости. Шутливое, с намеком на флирт послание Альберта Эйнштейна девушке, отказавшей ему в свидании, ушло с молотка в Израиле, где в очередной раз прошли торги записями великого физика.

В октябре 1921 года ученый гостил у сестры в итальянском городе Флоренции и заинтересовался ее молодой соседкой. Жившая этажом выше Элизабетта Пиккини изучала химию и, как пишут устроители торгов, была "слишком застенчива", чтобы встретиться с Эйнштейном, который в то время уже был мировой знаменитостью и спустя год удостоился Нобелевской премии.

Уезжая, физик оставил в подарок девушке короткое рукописное посвящение. "Научной исследовательнице, у ног которой я проспал и просидел два полных дня, в качестве дружеского сувенира", — сказано в записке на немецком языке.

Она была продана за 6,1 тысячи долларов при стартовой цене в три тысячи и "эстимейте" в 20-40 тысяч, информирует сайт аукционного дома Winners.

За ту же цену на торгах в Иерусалиме ушло машинописное письмо Эйнштейна штурману военно-воздушных сил США, который раздумывал над возвращением в науку после перерыва на участие во Второй мировой войне.

"Если вы натолкнетесь на вопрос, который глубоко вас заинтересует, занимайтесь им многие годы и никогда не пытайтесь удовлетвориться решением поверхностных проблем, обещающих сравнительно легкий успех", — советовал ему великий физик.

Самым дорогим "эйнштейновским" лотом стало его письмо немецкому математику Герману Мюнцу с рассказом о завершающих стадиях работы над Единой теорией поля. Уже запечатав послание, физик дописал к нему три строчки с формулой прямо на конверте. Письмо, по данным сайта Winners, продано за 103 тысячи 700 долларов. Его стартовая цена составляла 30 тысяч. Устроители рассчитывали выручить 250-300 тысяч долларов.

Аукционному дому, судя по итоговым цифрам, не удалось повторить успех предыдущих торгов, когда покупатель заплатил полтора миллиона долларов при стартовой цене в две тысячи за рецепт жизненного счастья, которым Эйнштейн 95 лет назад отблагодарил посыльного в токийской гостинице.