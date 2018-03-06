КИЕВ, 6 мар — РИА Новости. Радикалы заблокировали концерт украинской певицы Ирины Билык во Львове из-за того, что артистка не признает Россию "агрессором", передает агентство УНН.

Ультраправые сформировали "коридор позора" у входа в Оперный театр и не пропускают зрителей. На месте происшествия работает полиция.

Это не первая попытка сорвать концерт исполнительницы. В июне 2017 года активисты устроили драку с полицией во время выступления певицы в Одессе.

По информации УНН, гнев националистов вызван тем, что Билык отказывается признать Россию "страной-агрессором".

Ранее активисты требовали привлечь исполнительницу к ответственности за "незаконное пересечение границы". В 2015 году она посетила музыкальный фестиваль "Детская Новая волна". который проходил в Крыму, при этом на территорию полуострова Билык прилетела из Москвы. Тогда артистке удалось избежать административного ареста.

В конце мая из-за протеста радикалов был сорван концерт украинской певицы Светланы Лободы в Одессе. Ее ультраправые обвинили в частых поездках в Россию. Позднее певец Иван Дорн решил отменить концерт, запланированный на 9 июня в том же городе, из-за угроз со стороны националистов.