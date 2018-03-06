В Госдуме предложили площадку для трехсторонних переговоров по КНДР

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. ГД может стать площадкой для трехсторонних переговоров КНДР, Республики Корея и России, группа дружбы ГД должна стать ядром переговоров, заявил РИА Новости координатор депутатской группы по связям с парламентом КНДР в Госдуме Казбек Тайсаев (КПРФ).

"И мы на площадке ГД вполне в состоянии создать такую площадку для обсуждения проблем Корейского полуострова. И, насколько я знаю, на это надеются и на Севере, и на Юге… группа дружбы должна стать ядром всех этих переговоров, мы достаточно много сделали для того, чтобы нам поверили в Северной Корее", — сказал Тайсаев РИА Новости.

Политик подчеркнул, что соответствующее решение должно принимать высшее руководство РФ.

Политик подчеркнул, что решение об организации такой площадки в ГД должно принимать высшее руководство РФ. При этом комитет ГД по международным делам, депутатская группа по связям с парламентом КНДР в Госдуме, а также другие комитеты могут способствовать созданию полноценного диалога между странами.

"Рассматривался даже такой вопрос, когда мы обсуждали вопрос с парламентариями, возможен ли трехсторонний диалог — депутаты Северной Кореи, депутаты парламента Южной Кореи и депутаты Государственной думы… Если будет добрая воля руководства РФ, организовать вот такой трехсторонний диалог между парламентариями (нужно). У нас очень грамотная команда собрана в комитете по международным вопросам… они в состоянии сделать все для того, чтобы этот диалог установился, чтобы он был стабильный, чтобы люди общались", — отметил депутат.

Парламентарий также подчеркнул, что, по его мнению, две страны не только способны решить все разногласия и вопросы, но и объединиться в будущем.

"Это будет в обязательном порядке. Вы знаете, самый почитаемый монумент в Северной Корее — это монумент, который называется "Две сестры". Да, это две обнимающиеся сестры — это Север и Юг. Я знаю, что люди и на Севере, и на Юге мечтают об этом… Я уверен, что мы с вами это увидим своими глазами", — сказал Тайсаев агентству, отвечая на вопрос, смогут ли в будущем КНДР и Южная Корея стать одной страной.

Высокопоставленная правительственная делегация Южной Кореи посетила 5-6 марта КНДР, где провела встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. В ходе встречи, как сообщает администрация южнокорейского президента, стороны договорились провести встречу лидеров двух стран в конце апреля и организовать горячую линию "с целью проведения тесных консультаций и для смягчения возможной военной напряженности".

Кроме этого, КНДР "заявила о желании вести открытый диалог с США, чтобы обсудить вопросы денукреализации Корейского полуострова и нормализации отношений", и "дала ясно понять, что пока диалог продолжается, она не будет возобновлять стратегические провокационные действия, в том числе проведение ядерных испытаний или пусков баллистических ракет".

Северокорейская сторона также подтвердила "приверженность денуклеаризации Корейского полуострова и дала понять, что у нее не будет причин для обладания ядерным вооружением в случае отсутствия военных угроз для КНДР и гарантий сохранности северокорейского режима". Кроме этого, КНДР подтвердила, что не намерена использовать против Южной Кореи не только ядерное вооружение, "но и обычные виды вооружений".

При этом вице-президент США Майк Пенс заявил о том, что Вашингтон продолжит оказывать давление на КНДР, независимо от исхода переговоров, до полного отказа КНДР от ядерной программы, до начала "конкретных шагов" по денуклеаризации все опции остаются в силе.