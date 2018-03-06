РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

В Госдуме предложили площадку для трехсторонних переговоров по КНДР

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (2536)
22:1906.03.2018
(обновлено: 22:42 06.03.2018)
02780
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВоеннослужащий КНДРВоеннослужащий КНДР
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. ГД может стать площадкой для трехсторонних переговоров КНДР, Республики Корея и России, группа дружбы ГД должна стать ядром переговоров, заявил РИА Новости координатор депутатской группы по связям с парламентом КНДР в Госдуме Казбек Тайсаев (КПРФ).

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на встрече с делегацией спецпосланников президента Южной Кореи. 6 марта 2018
© REUTERS / The Presidential Blue House/Yonhap
США выгоден конфликт КНДР и Южной Кореи, заявил депутат Госдумы

"И мы на площадке ГД вполне в состоянии создать такую площадку для обсуждения проблем Корейского полуострова. И, насколько я знаю, на это надеются и на Севере, и на Юге… группа дружбы должна стать ядром всех этих переговоров, мы достаточно много сделали для того, чтобы нам поверили в Северной Корее", — сказал Тайсаев РИА Новости.

Политик подчеркнул, что соответствующее решение должно принимать высшее руководство РФ.

Карта Северной и Южной Кореи. Архив
© AP Photo / Lee Jin-man
Слуцкий призвал поддерживать договоренности Сеула и Пхеньяна
Политик подчеркнул, что решение об организации такой площадки в ГД должно принимать высшее руководство РФ. При этом комитет ГД по международным делам, депутатская группа по связям с парламентом КНДР в Госдуме, а также другие комитеты могут способствовать созданию полноценного диалога между странами.

"Рассматривался даже такой вопрос, когда мы обсуждали вопрос с парламентариями, возможен ли трехсторонний диалог — депутаты Северной Кореи, депутаты парламента Южной Кореи и депутаты Государственной думы… Если будет добрая воля руководства РФ, организовать вот такой трехсторонний диалог между парламентариями (нужно). У нас очень грамотная команда собрана в комитете по международным вопросам… они в состоянии сделать все для того, чтобы этот диалог установился, чтобы он был стабильный, чтобы люди общались", — отметил депутат.

Парламентарий также подчеркнул, что, по его мнению, две страны не только способны решить все разногласия и вопросы, но и объединиться в будущем.

"Это будет в обязательном порядке. Вы знаете, самый почитаемый монумент в Северной Корее — это монумент, который называется "Две сестры". Да, это две обнимающиеся сестры — это Север и Юг. Я знаю, что люди и на Севере, и на Юге мечтают об этом… Я уверен, что мы с вами это увидим своими глазами", — сказал Тайсаев агентству, отвечая на вопрос, смогут ли в будущем КНДР и Южная Корея стать одной страной.

Высокопоставленная правительственная делегация Южной Кореи посетила 5-6 марта КНДР, где провела встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. В ходе встречи, как сообщает администрация южнокорейского президента, стороны договорились провести встречу лидеров двух стран в конце апреля и организовать горячую линию "с целью проведения тесных консультаций и для смягчения возможной военной напряженности".

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на встрече с делегацией спецпосланников президента Южной Кореи. 6 марта 2018
© REUTERS / The Presidential Blue House/Yonhap
КНДР готова отказаться от ядерного оружия, заявили в Сеуле
Кроме этого, КНДР "заявила о желании вести открытый диалог с США, чтобы обсудить вопросы денукреализации Корейского полуострова и нормализации отношений", и "дала ясно понять, что пока диалог продолжается, она не будет возобновлять стратегические провокационные действия, в том числе проведение ядерных испытаний или пусков баллистических ракет".

Северокорейская сторона также подтвердила "приверженность денуклеаризации Корейского полуострова и дала понять, что у нее не будет причин для обладания ядерным вооружением в случае отсутствия военных угроз для КНДР и гарантий сохранности северокорейского режима". Кроме этого, КНДР подтвердила, что не намерена использовать против Южной Кореи не только ядерное вооружение, "но и обычные виды вооружений".

При этом вице-президент США Майк Пенс заявил о том, что Вашингтон продолжит оказывать давление на КНДР, независимо от исхода переговоров, до полного отказа КНДР от ядерной программы, до начала "конкретных шагов" по денуклеаризации все опции остаются в силе.

Ракетный паритет
© Инфографика
Ракетный паритет
Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена