Итальянский сенатор прокомментировал итоги выборов

РИМ, 6 мар — РИА Новости, Александр Логунов. Коалиция итальянских правоцентристских партий по итогам выборов имеет право и обязанность получить мандат на формирование правительства, считает сенатор от партии "Вперед, Италия" Лучо Малан, сравнивший нынешнее положение с ситуацией пятилетней давности.

"Итоги голосования ставят парламент и всю Италию в сложное положение, потому что они не привели к образованию парламентского большинства. Это же произошло 5 лет назад, так что история повторяется, но с бóльшими на этот раз трудностями", — заявил он РИА Новости.

Первое место среди отдельных партий на парламентских выборах в Италии получило антисистемное общественно-политическое "Движение 5 звезд" (Д5З), которое заручилось поддержкой примерно 32% избирателей. Тем не менее, лидером по числу полученных голосов стала объединенная коалиция правоцентристских сил, образованная партиями "Вперед, Италия", "Лига" и "Братья Италии", которая получила поддержку 37% избирателей. Однако данный результат оказался далек от заветных 40%, которые дали бы этому блоку возможность с учетом результатов одномандатников получить большинство в парламенте.

Основным сюрпризом воскресных выборов стал тот факт, что партия Сильвио Берлускони "Вперед, Италия" заметно уступила своему главному союзнику по коалиции — "Лиге", которую возглавляет Маттео Сальвини. По мнению местных наблюдателей, речь идет о серьезном поражении 81-летнего патриарха итальянской политики и кардинальном изменении соотношения политических сил на правом фланге страны, где новым лидером отныне является амбициозный 44-летний Сальвини.

"Несомненно, мы немного удивлены (результату "Лиги" — ред.), потому что опросы говорили о противоположном исходе, но многие в конце концов решили проголосовать за "Лигу", которая в последние годы стала гораздо более заметной. В то же время Берлускони и его советники, когда против него шли судебные процессы и после них, решили, что лучше не высказываться в интернете и в соцсетях, чтобы не разозлить судей. Поэтому нас стало не так хорошо видно по сравнению с Лигой". Но мы все равно довольны, что рейтинг коалиции вырос", — сказал сенатор.

По его словам, нынешний результат можно назвать прекрасным с учетом того, что на предыдущих выборах правый центр получил 29%, а сейчас он "лидирует с отрывом", а, значит, "выборы утвердили наше политическое положение".

Говоря о молчании лидера "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони, который единственный из всех партийный лидеров не делал заявлений с момента завершения голосования, Малан выразил мнение, что сейчас "необходимо подумать и сделать правильные шаги".

"Перед самими выборами Берлускони много и очень полезно высказывался, но сейчас правильно, что он взял время на раздумье. Тот факт, что он принял Маттео Сальвини, красноречивее всех заявлений", — сказал политик.

"Я думаю, что у нас как у правоцентристской коалиции есть право и обязанность получить поручение сформировать правительство, и мы надеемся, что нам для этого нам удастся образовать парламентское большинство", — заключил Малан.