Пенс призвал Порошенко продолжать реформы и бороться с коррупцией

ВАШИНГТОН, 6 мар — РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс в телефонном разговоре призвал президента Украины Петра Порошенко продолжать реформы и бороться с коррупцией, сообщил Белый дом.

"Лидеры согласились в том, что важно расширять двустороннюю торговлю и инвестиции, и вице-президент подчеркнул необходимость продолжать реформы, чтобы бороться с коррупцией, повышать транспарентность и улучшать бизнес-климат", — говорится в сообщении Белого дома.

Пенс также поддержал Украину в "борьбе с российской агрессией" и пообещал "призывать Россию к ответственности", пока она не выполнит минские соглашения, не вернет Крым и не прекратит "дестабилизирующие действия". Москва отвергает обвинения США во вмешательстве в дела Украины, заявляет, что не имеет отношения к внутриукраинскому конфликту и заинтересована в его урегулировании.