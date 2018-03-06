Китай назвал безответственным доклад МО Японии о его военной стратегии

ПЕКИН, 6 мар — РИА Новости. Министерство обороны Китая во вторник раскритиковало доклад исследовательского института при японском оборонном ведомстве о стратегии КНР в сфере безопасности, назвав его безответственным и опрометчивым.

"Китай последовательно следует мирному пути развития, придерживается стратегии открытости и взаимной выгоды, Пекин всегда был строителем мира во всем мире, вносит вклад в защиту существующего мироустройства. Доклад исследовательского института министерства обороны Японии о работе по модернизации китайской армии и об отношениях Китая с другими странами содержит опрометчивые абсурдные суждения, безосновательные и безответственные высказывания", — говорится в заявлении официального представителя минобороны КНР У Цяна.

Он выразил надежду, что "японская сторона будет объективно рассматривать внешнюю и внутреннюю политику Китая, а также будет идти навстречу КНР, чтобы совместными усилиями улучшить отношения двух стран".

Ранее Национальный институт оборонных исследований Японии опубликовал ежегодный доклад о военной стратегии и оборонном развитии Китая, в котором крайне пристально рассматриваются, в частности, и отношения КНР с США. В докладе отмечается, что в начале 2000-х годов Китай считал себя ниже и слабее США, однако со временем баланс сил изменился с экономическим ростом КНР, и уже после 2008 года Пекин стал "крайне самоуверенным, что привело к укреплению китайской дипломатии и наращиванию конфронтации с соседними странами".

Аналитики отмечали, что несмотря на то, что Пекин регулярно говорит о неприемлемости конфликтов и конкуренции, поведение КНР в Южно-Китайском море свидетельствует о том, что ее отношение к соседним государствам не изменилось, как и конфронтационная направленность. Авторы доклада полагают, что Китай стремится наладить отношения с США, но при этом также и укрепить свою "самоуверенность" в регионе.

У Китая и ряда стран региона — Японии, Вьетнама и Филиппин — есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. КНР считает, что Филиппины и Вьетнам сознательно используют поддержку США для эскалации напряженности в регионе.