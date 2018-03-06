Китай назвал безответственным доклад МО Японии о его военной стратегии

ПЕКИН, 6 мар — РИА Новости. Министерство обороны Китая во вторник раскритиковало доклад исследовательского института при японском оборонном ведомстве о стратегии КНР в сфере безопасности, назвав его безответственным и опрометчивым.
"Китай последовательно следует мирному пути развития, придерживается стратегии открытости и взаимной выгоды, Пекин всегда был строителем мира во всем мире, вносит вклад в защиту существующего мироустройства. Доклад исследовательского института министерства обороны Японии о работе по модернизации китайской армии и об отношениях Китая с другими странами содержит опрометчивые абсурдные суждения, безосновательные и безответственные высказывания", — говорится в заявлении официального представителя минобороны КНР У Цяна.
Он выразил надежду, что "японская сторона будет объективно рассматривать внешнюю и внутреннюю политику Китая, а также будет идти навстречу КНР, чтобы совместными усилиями улучшить отношения двух стран".
У Китая и ряда стран региона — Японии, Вьетнама и Филиппин — есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. КНР считает, что Филиппины и Вьетнам сознательно используют поддержку США для эскалации напряженности в регионе.