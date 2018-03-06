МИД допустил вероятность смены посла в Аргентине

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Вопрос о смене посла РФ в Аргентине стоит на повестке дня, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Посол (РФ в Аргентине Виктор — ред.) Коронелли даже на этот вопрос — хотя он никогда не обсуждается самими послами — он сказал, что есть плановая ротация, он там находится более шести лет, и само собой этот вопрос так или иначе на повестке дня стоит, потому что послы назначаются президентом и исключительно президентом. Они, конечно, проходят одобрение коллеги министерства, но это прерогатива только президента", — сказала Захарова.

Она отметила, что послы в среднем назначаются в среднем на 4-5 лет, в "больших точках" — на более длительный срок. "Но вот Аргентина — шесть лет, это как раз тот срок, после которого начинается вопрос, так или иначе, о ротации посла. Поэтому, когда какие-то люди, которые находятся рядом с посольством, выдают свою информацию о ротацию посла за своё влияние на это назначение — это, конечно, просто спекуляция", — подчеркнула Захарова.

Захарова отметила успешно проведённую спецоперацию по пресечению канала поставки наркотиков из Аргентины в Россию.

"В заявлении МИД было сказано, что речь идёт об успешно проведённой спецоперации, в которой принимал участие непосредственно наш посол. Какая может быть дана еще оценка (послу — ред.)?" — добавила официальный представитель МИД РФ.

Аргентинские власти ранее сообщили, что в ходе совместной операции спецслужб России и Аргентины удалось пресечь поставку в Москву 389 килограммов кокаина и задержать в Аргентине несколько человек, в том числе сотрудника местной полиции и выходца из России. Чемоданы с наркотиками нашли на территории посольства России, причем о находке аргентинской полиции сообщили сами российские дипломаты.

По "кокаиновому делу" в Москве были арестованы Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов, следователи продолжают поиск других фигурантов. Решение об аресте трех обвиняемых было вынесено еще 13 декабря прошлого года, однако журналистам о нем стало известно только после того, как российские и аргентинские власти рассказали об этой крупной спецоперации. Фигурантам предъявлены обвинения в покушении на незаконный оборот и контрабанду наркотиков.