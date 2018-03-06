В Пенсильвании поезд столкнулся с цистерной с раствором соляной кислоты

ВАШИНГТОН, 6 мар – РАИ Новости. Грузовой поезд столкнулся с цистерной с раствором соляной кислоты в штате Пенсильвания, есть пострадавшие, жителей близлежащих домов эвакуировали, сообщает телеканал WPXI-TV.

Столкновение произошло утром во вторник в округе Вашингтон в штате Пенсильвания. По данным пожарных, поезд столкнулся с грузовиком-цистерной, перевозившей, по данным СМИ, более 22 тон 36%-ного раствора соляной кислоты.

Scene outside Pittsburgh after train collides with tanker truck carrying 22 tons of hydrochloric acid. pic.twitter.com/AfdyDFp6HT — Evan McMurry (@evanmcmurry) 6 марта 2018 г.

Пострадали восемь человек, один из них госпитализирован — по предварительным данным, это водитель грузовика. В интересах безопасности были эвакуированы 15 жителей близлежащих домов.

Как видно из опубликованной местным телеканалом WPXI-TV фотографии, в аварию попал грузовой состав компании CSX, основного железнодорожного перевозчика грузов на Восточном побережье США. По данным телеканала, состав перевозил дизельное топливо. В момент аварии в поезде находились два человека.