Депутат Рады назвал Анну Ахматову украинской поэтессой

МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Депутат Верховной Рады и член Радикальной партии Олега Ляшко Андрей Лозовой назвал Анну Ахматову украинской поэтессой.

"Муж в могиле, сын – в тюрьме, помолитесь обо мне…" – так обращалась к людям Анна Ахматова (Горенко), великая украинская поэтесса, хоть и русскоговорящая, но украинская, когда ей было тяжелее всего. Русской ее сделала имперская пропаганда московитов. Московиты убили ее мужа, бросили за решетку ее сына, издевались над самой Анной Андреевной. Она их ненавидела – и публично говорила об этом, за что поплатилась. Это – наше, и не надо отдавать никому", — написал украинский депутат у себя в Facebook.

Ранее украинский литератор Юрий Винничук раскритиковал Михаила Булгакова и Александра Пушкина за плагиат. По его словам, они заимствовали "слишком много" образов и сюжетных линий для своих произведений у других авторов.