Захарова не считает, что скандал с кокаином нанес МИД репутационный удар

МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не считает, что так называемое "кокаиновое дело" в Аргентине нанесло репутационный удар по дипведомству, так как посол реагировал на ситуацию безукоризненно, а спецоперация в рамках этого дела была проведена успешно.

"Вопрос в том, как реагировать дальше, когда выявлено такое преступление… То, что посол действовал безукоризненно, отмечено везде, и в заявлении МИД, и в заявлении ЦОС ФСБ. То, что операция рассматривается двумя странами как успешная, мне тоже, кажется, в этом сомнения нет", — сказала Захарова, комментируя в эфире " Эхо Москвы " высказывание журналиста радиостанции о "репутационном ударе" для ведомства.

"Репутационный удар, вы считаете? Когда проведена за полтора года уникальная по сложности спецоперация?" — добавила она.

"Человек (фигурант дела – ред.) был завхозом, в его подчинении была определенная территория и определенное здание, этот человек не был дипломатом, это был технический сотрудник", — отметила Захарова.

Аргентинские власти ранее сообщили, что в ходе совместной операции спецслужб России и Аргентины удалось пресечь поставку в Москву 389 килограммов кокаина и задержать в Аргентине несколько человек, в том числе сотрудника местной полиции и выходца из России. Чемоданы с наркотиками нашли на территории посольства России, причем о находке аргентинской полиции сообщили сами российские дипломаты.

По "кокаиновому делу" в Москве были арестованы Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов, следователи продолжают поиск других фигурантов. Решение об аресте трех обвиняемых было вынесено еще 13 декабря прошлого года, однако журналистам о нем стало известно только после того, как российские и аргентинские власти рассказали об этой крупной спецоперации. Фигурантам предъявлены обвинения в покушении на незаконный оборот и контрабанду наркотиков.

Ранее Захарова уже заявляла, что предполагаемый организатор контрабанды кокаина из Аргентины в РФ Андрей Ковальчук, который был ранее задержан в Германии, никогда не работал в министерстве иностранных дел или в российских диппредставительствах за рубежом.