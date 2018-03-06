Захарова не считает, что скандал с кокаином нанес МИД репутационный удар

МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не считает, что так называемое "кокаиновое дело" в Аргентине нанесло репутационный удар по дипведомству, так как посол реагировал на ситуацию безукоризненно, а спецоперация в рамках этого дела была проведена успешно.
"Репутационный удар, вы считаете? Когда проведена за полтора года уникальная по сложности спецоперация?" — добавила она.
"Человек (фигурант дела – ред.) был завхозом, в его подчинении была определенная территория и определенное здание, этот человек не был дипломатом, это был технический сотрудник", — отметила Захарова.
По "кокаиновому делу" в Москве были арестованы Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов, следователи продолжают поиск других фигурантов. Решение об аресте трех обвиняемых было вынесено еще 13 декабря прошлого года, однако журналистам о нем стало известно только после того, как российские и аргентинские власти рассказали об этой крупной спецоперации. Фигурантам предъявлены обвинения в покушении на незаконный оборот и контрабанду наркотиков.
Ранее Захарова уже заявляла, что предполагаемый организатор контрабанды кокаина из Аргентины в РФ Андрей Ковальчук, который был ранее задержан в Германии, никогда не работал в министерстве иностранных дел или в российских диппредставительствах за рубежом.