США намерены оказывать давление на КНДР до отказа от ядерной программы

ВАШИНГТОН, 6 мар – РИА Новости. Вашингтон продолжит оказывать давление на КНДР, независимо от исхода переговоров, до полного отказа КНДР от ядерной программы, до начала "конкретных шагов" по денуклеаризации все опции остаются в силе, заявил вице-президент США Майк Пенс.

"Какое бы направление не приняли переговоры с Северной Кореей, мы будем жестки в своей решимости. Соединенные Штаты и наши союзники привержены тому, чтобы оказывать максимальное давление на режим Ким (Чен Ына) для окончания его ядерной программы", — говорится в заявлении Пенса, переданном пресс-службой Белого дома РИА Новости.

"Все варианты (возможных действий) остаются на столе и наша позиция в отношении режима не изменится, пока мы не увидим заслуживающих доверия, проверяемых и конкретных шагов по денуклеаризации", — заявил Пенс.

Высокопоставленная правительственная делегация Южной Кореи посетила 5-6 марта КНДР, где провела встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. В ходе встречи, как сообщает администрация южнокорейского президента, стороны договорились провести саммит лидеров двух стран в конце апреля и организовать "горячую линию" "с целью проведения тесных консультаций и для смягчения возможной военной напряженности".

Кроме этого КНДР заявила о своем желании вести открытый диалог с США, чтобы обсудить вопросы денуклеаризации Корейского полуострова и нормализации отношений, и дала ясно понять, что, пока диалог продолжается, она не будет возобновлять стратегические провокационные действия, в том числе, проведение очередных ядерных испытаний или пусков баллистических ракет, сообщила администрация президента Южной Кореи.

Северокорейская сторона также подтвердила "приверженность денуклеаризации Корейского полуострова и дала понять, что у нее не будет причин для обладания ядерным вооружением в случае отсутствия военных угроз для КНДР и гарантий сохранности северокорейского режима". Кроме этого КНДР подтвердила, что не намерена использовать против Южной Кореи не только ядерное вооружение, "но и обычные виды вооружений".