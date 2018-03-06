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В мире

Сейм Польши принял проект о разжаловании генералов "советского периода"

20:0506.03.2018
(обновлено: 20:38 06.03.2018)
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© www.wikipedia.orgСейм. Архивное фотоСейм. Архивное фото
© www.wikipedia.org

ВАРШАВА, 6 мар — РИА Новости. Сейм (нижняя палата парламента) Польши принял проект закона о разжаловании генералов, получивших звания во времена Польской Народной Республики, передает корреспондент РИА Новости.

Митинг перед президентским дворцом в Варшаве, Польша. Архивное фото
© AP Photo / Czarek Sokolowski
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Данный закон был инициирован правительством Польши. Документ дает возможность разжаловать до звания рядового, в том числе посмертно, военнослужащих, в частности, органов государственной безопасности ПНР.

Как пояснил ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, решения по генералам будет принимать президент страны по представлению министра национальной обороны, а по офицерам — глава МО самостоятельно.

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Также закон коснется членов Военного совета национального спасения, который действовал в 1981-1982 годах. Целью совета было сохранение роли правящей в то время Польской объединенной народной партии и противостояние оппозиционному движению "Солидарность". В числе генералов, которых может коснуться закон, — бывший президент ПНР Войцех Ярузельский.

При этом власти Польши пока не решили, разжаловать ли первого и единственного в стране космонавта генерала Мирослава Гермашевского за то, что он входил в состав Совета национального спасения. Гермашевский, бывший во времена создания совета подполковником, неоднократно утверждал, что был включен в эту структуру без его согласия и не участвовал в принятии решений.

За проект проголосовали 264 депутата, против были 159. Теперь этот законопроект рассмотрит верхняя палата парламента — сенат, после чего документ попадет на подпись президенту.

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© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Глава минобороны Польши Блащак заявил в обсуждении законопроекта, что он, в частности, должен служить сатисфакцией для так называемых проклятых солдат, а также тех, "кто в течение многих лет подвергался гонениям и был убит, память о которых пытались затереть в истории нашей страны".

Депутат от партии "Кукиз 15" Юзеф Брынкус заявил, что законопроект является "глубоко правильным". Однако, по его словам, он "опоздал как минимум на четверть века".

По мнению депутата,"под большим идеологическим давлением и в обращении авторов к вопросу восстановления моральных норм в Войске польском наблюдается отсутствие точности во многих формулировках, которые могут привести к неправильной интерпретации или манипулировании положениями закона".

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
Olejeron
В Польше,да и вообще на Западе идёт масштабное осквернение,с молчаливого одобрения,а иногда и пособничестве властей,советских солдат и героев Великой Отечественной войны. К чему бы это???
20:13
06.03.2018
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