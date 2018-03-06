ВАРШАВА, 6 мар — РИА Новости. Сейм (нижняя палата парламента) Польши принял проект закона о разжаловании генералов, получивших звания во времена Польской Народной Республики, передает корреспондент РИА Новости.
Данный закон был инициирован правительством Польши. Документ дает возможность разжаловать до звания рядового, в том числе посмертно, военнослужащих, в частности, органов государственной безопасности ПНР.
Как пояснил ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, решения по генералам будет принимать президент страны по представлению министра национальной обороны, а по офицерам — глава МО самостоятельно.
При этом власти Польши пока не решили, разжаловать ли первого и единственного в стране космонавта генерала Мирослава Гермашевского за то, что он входил в состав Совета национального спасения. Гермашевский, бывший во времена создания совета подполковником, неоднократно утверждал, что был включен в эту структуру без его согласия и не участвовал в принятии решений.
За проект проголосовали 264 депутата, против были 159. Теперь этот законопроект рассмотрит верхняя палата парламента — сенат, после чего документ попадет на подпись президенту.
Депутат от партии "Кукиз 15" Юзеф Брынкус заявил, что законопроект является "глубоко правильным". Однако, по его словам, он "опоздал как минимум на четверть века".
По мнению депутата,"под большим идеологическим давлением и в обращении авторов к вопросу восстановления моральных норм в Войске польском наблюдается отсутствие точности во многих формулировках, которые могут привести к неправильной интерпретации или манипулировании положениями закона".