США ждут укрепления РФ в Центральной Азии из-за угрозы ИГ* в Афганистане

ВАШИНГТОН, 6 мар — РИА Новости. Разведка США ожидает укрепления позиций России в Центральной Азии из-за угрозы, которая исходит из Афганистана со стороны запрещенной в России, США и других странах группировки "Исламское государство*", заявил директор американской разведки Дэниел Коутс.

"Россия будет оказывать давление на лидеров Центральной Азии с тем, чтобы они сократили общение с Вашингтоном и поддержали инициативы России в сфере экономики и безопасности. При этом обеспокоенность ИГ* в Афганистане подтолкнет Москву к усилению своих позиций в регионе", — говорится в письменных показаниях Коутса конгрессу.

"Плохое государственное управление и слабые экономики повышают риск радикализации, особенно среди многих жителей Центральной Азии, которые ездят в Россию или другие страны на работу. Это угроза и Центральной Азии, и России, и Западу", — говорится в документе.

По мнению Коутса, Китай также продолжит экспансию в регионе, хотя в области безопасности и политики не будет вступать в противоречия с Москвой.

*Террористическая организация, запрещенная в России