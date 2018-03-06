Неизвестные забежали в парижский ресторан, сняли скальп с посетителя и ушли

ПАРИЖ, 6 мар — РИА Новости. Двое неизвестных с саблей и мачете сняли скальп с мужчины в одном из ресторанов французской столицы, сообщает во вторник радиостанция RTL.

Согласно сообщению, неизвестные с масках совершили нападение на одного из посетителей ресторана в десятом округе Парижа в понедельник вечером. Нападавшие сняли с мужчины скальп, а также отрубили ему одну руку и кисть другой.

Пострадавшим оказался 35-летний уроженец Шри-Ланки, он находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.

Нападавшие также являются ланкийцами. Источник радиостанции в правоохранительных органах рассказал, что нападения могло быть сведением личных счетов.