В Китае ветром сдуло копию Эйфелевой башни

МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. В китайском городе Наньчан штормовой ветер снес установленную перед торговым центром копию Эйфелевой башни. Об этом сообщает портал UPI. Сильный ветер сорвал крышу в китайском аэропорту и спровоцировал панику

На снятом очевидцем ролике видно, как башню, которую не прикрепили к земле, "швыряет" ветром по площади перед зданием. Высота сооружения неизвестна, но на видео заметно, что оно примерно вдвое выше деревьев, растущих рядом с ней.

Ранее СМИ сообщили, что в аэропорту Наньчана ветром сорвало крышу. Его порывы достигали 30 метров в секунду, что эквивалентно сильному шторму и на одну категорию ниже урагана.