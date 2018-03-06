США опасаются, что Украина потеряет прозападную ориентацию

ВАШИНГТОН, 6 мар — РИА Новости. Ситуация на Украине чревата волнениями и досрочными выборами, причем есть опасения, что это может изменить прозападную ориентацию страны, заявил директор Национальной разведки Дэниел Коутс.

"На Украине по-прежнему сохраняется риск внутренних волнений, которые Россия может использовать, чтобы подорвать прозападную ориентацию Киева. Эти факторы угрожают нарождающемуся восстановлению экономики Украины и потенциально ведут к изменениям в ее внешней политике, которые могут и дальше раздувать напряженность между Россией и Западом", — говорится в письменных свидетельских показаниях Коутса конгрессу США на заседании сенатского комитета вооруженных сил по вопросу о мировых угрозах.

Он считает, что досрочные выборы может спровоцировать снижение уровня жизни населения и недовольство темпом реформ. "Лидеры оппозиции будут пытаться воспользоваться народным недовольством, чтобы ослабить президента Петра Порошенко и правящую коалицию перед выборами 2019 года", — говорится в показаниях.

Коутс также считает, что конфликт на востоке Украины окажется "в застое, с меняющимся уровнем насилия", причем крупное наступление той или иной стороны маловероятно. При этом директор нацразведки США вновь обвинил Россию во вмешательстве в дела Украины, в то время как Москва заявляет, что не имеет отношения к внутриукраинскому конфликту и заинтересована в его урегулировании.

Президентские выборы на Украине назначены на 31 марта 2019 года, выборы в Верховную раду состоятся в октябре того же года.