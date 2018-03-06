Семьям и близким военных, погибших при крушении Ан-26, окажут помощь

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Семьям и близким военных, погибших при крушении в Сирии самолета Ан-26, Минобороны РФ окажет всю необходимую помощь и поддержку, сообщает ведомство во вторник.

По последним данным, на борту транспортного самолета Ан-26, потерпевшего катастрофу при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим, находилось 33 пассажира и 6 членов экипажа. Все они военнослужащие Вооруженных Сил РФ.

Самолет столкнулся с землей, не долетев около 500 метров до взлетно-посадочной полосы. Причиной авиакатастрофы, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность

"Семьям и близким погибших военнослужащих военным ведомством будет оказана вся возможная и необходимая помощь и поддержка", — говорится в сообщении.