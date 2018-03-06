Разведка США не видит угроз со стороны российских сил в Арктике

ВАШИНГТОН, 6 мар — РИА Новости. США не видят угроз со стороны российских вооруженных сил в Арктике, говорится в тексте показаний директора разведывательного управления министерства обороны США Роберта Эшли конгрессу.

"Последние пять лет Россия наращивает свое военное присутствие в Арктике… Это включает строительство аэродромов, портов, поисково-спасательных центров, радарные установки. Россия также создала новые наземные подразделения, подразделения ПРО, ракетные береговые части для охраны своих северных границ", — сказано в документе.

"Большинство размещенных там российских частей на сегодня представляет собой оборонительные системы и дают мало возможностей для оперативного развертывания сил и средств", — считает генерал.