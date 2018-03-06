Анастасия Вашукевич и Александр Кириллов в иммиграционном центре в Бангкоке. Архивное фото

Анастасия Вашукевич и Александр Кириллов в иммиграционном центре в Бангкоке. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 6 мар – РИА Новости. В Службе гражданства и иммиграции США разъяснили, на каких условиях уроженка Белоруссии Анастасия Вашукевич, также известная как Настя Рыбка, может получить статус политического беженца.

Для того чтобы претендовать на получение политубежища, человек должен доказать, что в прошлом он подвергался преследованиям или "обоснованно опасался будущих преследований по причине расы, религии, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений", заявила РИА Новости сотрудник ведомства Джоанн Тэлбот.

"Каждое ходатайство о предоставлении убежища рассматривается на индивидуальной основе с учетом фактов, касающихся конкретного заявителя, соответствующих условий страны и всех применимых законов, постановлений и соответствующих административных и судебных решений", — добавила она.

При этом женщина отметила, что служба не имеет права разглашать информацию о претендентах на получение соответствующего статуса.

В конце февраля полиция Паттайи арестовала десять человек, среди которых были Анастасия Вашукевич и блогер Александр Кириллов (Алекс Лесли), за проведение нелегального "секс-тренинга" в Таиланде. Им грозит высылка из страны.

Позднее Вашукевич обратилась к американским властям с просьбой предоставить ей политическое убежище. По ее словам, она располагает информацией о "российском вмешательстве" в выборы президента США и готова передать Вашингтону записи телефонных переговоров, которые якобы свидетельствуют о попытках Москвы повлиять на исход голосования.