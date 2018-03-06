Силовики готовят провокации по указанию ЦРУ, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 6 мар — РИА Новости. Украинские силовики готовят ряд провокаций на линии соприкосновения в Донбассе "по указанию ЦРУ", заявил во вторник журналистам заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

По его словам, недавно подконтрольную Киеву Авдеевку якобы посетили директор ЦРУ Майк Помпео и представители разведподразделений США.

"В ходе данной встречи президент (Украины Петр) Порошенко получил указания от директора ЦРУ следующего характера: в срок до 10 марта 2018 года подготовить несколько сценариев провокаций на линии разграничения между Украиной и ДНР с целью обвинения руководства республики в ведении агрессивных боевых действий против Украины", — сказал Басурин.

По его словам, для проведения провокации спецслужбами Украины "подготовлены комплекты военной одежды с отличительными знаками" ополчения ДНР.

"Для совершения провокаций на линии разграничения украинская сторона подготовила несколько диверсионных групп из состава националистического полка "Азов" (против участников которого в РФ возбуждены уголовные дела — ред.), которые планируется забросить в район Новоазовска. В целом с 10 марта на линии соприкосновения Украины и ДНР с большой долей вероятности следует ожидать крупных провокаций", — добавил Басурин.