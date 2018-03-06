Американская разведка назвала главной угрозой спецслужбы России и Китая

ВАШИНГТОН, 6 мар — РИА Новости, Алексей Богдановский. Разведслужбы России и Китая представляют главную угрозу для США, заявил директор американской национальной разведки Дэниел Коутс.

По его словам, Соединенные Штаты продолжат сталкиваться со "сложной картиной угроз со стороны иностранных спецслужб", и главная опасность тут будет исходить от России и Китая. "Эта оценка основывается на их потенциале, намерениях и широком круге проводимых операций", — говорится в письменных показаниях Коутса конгрессу, опубликованных на сайте комитета сената по Вооруженным силам.

Другие страны — Ближнего Востока, Южной Азии и Латинской Америки — представляют собой локальные и региональные угрозы интересам США, считает Коутс. "Например, иранские и кубинские разведки и службы безопасности продолжают рассматривать Соединенные Штаты как главную угрозу", — написал он.

Чем угрожает Россия

Глава разведки полагает, что иностранные спецслужбы будут пытаться внедриться в круг тех, кто принимает политические решения в США, получить конфиденциальную государственную информацию и сведения из частных корпораций. Среди других уязвимых объектов он назвал исследовательские институты в области обороны, энергетики, финансов, двойных технологий.

Что касается России, то, как уверяет Коутс, ее спецслужбы будут проводить в США "операции влияния", особенно с применением киберсредств. "Это способ воздействия на противника, изменения восприятия внешней политики и влияния на население, они стоят недорого, несут относительно мало риска, их можно легко отрицать", — заявил директор нацразведки, отметив, что вестись такие операции будут через контролируемые российским государством СМИ и "скрытные онлайн-персоны".

Главной целью этих операций Коутс назвал промежуточные выборы в сенат и палату представителей.

"Москва хочет создать барьеры, которые снижают доверие и веру в демократические процессы, ослабляют партнерство США с европейскими союзниками, подрывают западные санкции, поощряют антиамериканские политические взгляды и противостоят усилиям по интеграции Украины и других бывших советских государств в европейские институты", — считает он.

"Россия, вероятно, будет наиболее способным и агрессивным источником этой угрозы в 2018 году, хотя многие страны и некоторые негосударственные деятели изучают пути использования операций по расширению влияния как в своих странах, так и за рубежом", — заключил глава нацразведки.

Власти США постоянно обвиняют Россию во "вмешательстве" в президентские выборы 2016 года. В середине февраля cпецпрокурор Роберт Мюллер, возглавляющий расследование по этому делу, предъявил обвинения 13 россиянам, среди которых Евгений Пригожин и сотрудники Агентства интернет-исследований, а также трем юридическим лицам. В Москве все обвинения отвергали, называя их голословными. Как отмечал президент Владимир Путин, США сами вмешиваются в чужие политические процессы по всему миру, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для Москвы такое вмешательство не имеет смысла.