Военная прокуратура начала проверку по факту крушения Ан-26 в Хмеймиме

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Главная военная прокуратура (ГВП) объявила о начале проверки по факту крушения российского Ан-26 в Сирии, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Главная военная прокуратура организовала проверку в связи с авиакатастрофой военно-транспортного самолета ВКС РФ на базе Хмеймим в Сирии", — говорится в заявлении.

Отмечается, что в случае необходимости сотрудники ГВП готовы принять меры прокурорского реагирования.

Крушение в Хмеймиме

Транспортный Ан-26 разбился при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим, около 15:00 мск. Самолет столкнулся с землей, не долетев 500 метров до ВПП, сообщили в оборонном ведомстве.

На борту воздушного судна находились 26 пассажиров и 6 членов экипажа. По предварительным данным, все они погибли.

Причины катастрофы

По сообщениям Минобороны России, причиной крушения могла стать техническая неисправность.

В ведомстве добавили, что не зафиксировали огневого воздействия в районе авиакатастрофы. Специальная комиссия уже начала изучать возможные версии произошедшего.

Реакция СПЧ

В президентском Совете по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) выразили соболезнования в связи с крушением военно-транспортного самолета.

"Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших при крушении самолета Ан-26 возле аэродрома Хмеймим в Сирии, где располагается российская авиабаза", — говорится в сообщении организации.

О самолете

Ан-26 — легкий военно-транспортный многоцелевой самолет, предназначенный для перевозки грузов на линиях малой и средней протяженности.

Машина разработало ОКБ имени О. К. Антонова (ныне украинское Государственное предприятие "Антонов"). Первый вылет состоялся 21 мая 1969 года.

Самолеты выпускались серийно на Киевском авиационном производственном объединении в период с 1969 по 1986 год. Всего на Украине построили 1398 самолетов, из них 420 пошли на экспорт.