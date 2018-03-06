Апелляционный суд Киева отказался отстранять от должности мэра Одессы

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости. Апелляционный суд Киева не удовлетворил жалобу прокуроров и отказался отстранять от должности мэра Одессы Геннадия Труханова, подозреваемого в хищении средств из местного бюджета, сообщила во вторник пресс-служба суда.

Ранее Труханов был задержан в киевском аэропорту, ему вручили подозрение по делу о хищении средств из местного бюджета. Позднее Соломенский районный суд Киева отпустил Труханова под поручительство депутатов Верховной рады. Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины направила в суд ходатайство об отстранении Труханова от должности. Соломенский районный суд Киева отказался отстранить от должности мэра Одессы Труханова, прокуроры поддали апелляцию.

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 27 февраля 2018 года оставлено без изменений, апелляционную жалобу прокурора — без удовлетворения", — говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.

По данным Национального антикоррупционного бюро, в сентябре 2016 года мэрия Одессы приобрела у частной структуры за 185 миллионов гривен (6,9 миллиона долларов) здание, которое ранее входило в целостный имущественный комплекс ГП "Завод "Краян". По данным следствия, эта частная структура в начале 2016 года приобрела комплекс на аукционе за 11,5 миллиона гривен (430 тысяч долларов).

Полученные от мэрии 185 миллионов гривен фирма-продавец попыталась перечислить компании с признаками фиктивности, руководитель которой сейчас находится в зоне военной операции в Донбассе.