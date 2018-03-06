Британский дайвер проплыл сквозь толстый слой мусора в Индонезии

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Британский дайвер Рич Хорнер, проживающий в Индонезии, показал, насколько сильно загрязнено море, проплыв сквозь мусор в воде у берегов Бали и сняв об этом видео.

В ролике, которым на Facebook поделились более 18 тысяч человек, можно увидеть много разных пластиковых предметов, а также рыб и медуз, которых временами не отличишь от мусора.

"Полиэтиленовые пакеты, пластиковые бутылки, пластиковые чашки, полиэтиленовая плёнка, пластиковые трубочки, пластиковые корзины, полиэтиленовые пакеты, еще полиэтиленовые пакеты, пластик, еще больше пластика", — написал дайвер в комментарии.

Позже он отметил, что на следующий день течение унесло весь мусор, который, тем не менее, "продолжит свой путь", распадаясь на все более мелкие части, но так и не исчезнув.

Пластик представляет особую опасность для многих морских животных.

Хорнер напомнил, как мусор попадает в океан: главным образом через ливневые стоки в прибрежных городах, а также через крупные реки, в которых оказывается из-за сильных дождей. Часть мусора выбрасывают прямо в воду с берега и лодок.

Он отметил, что такие меры, как переработка мусора и более редкое или повторное использование пластиковых пакетов помогают справиться с проблемой, но не устраняют ее причины, а именно перенаселенность мира.

Несколько месяцев назад местные власти на Бали объявили "чрезвычайную ситуацию из-за мусора" после того, как береговую линия длиной почти в шесть километров покрыл принесенный приливом пластик.