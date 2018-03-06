Глава МИД ФРГ рассказал о ситуации в области безопасности в Афганистане

БЕРЛИН, 6 мар — РИА Новости. Ситуация в области безопасности в Афганистане остается "более чем сложной", заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль на встрече со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу на дипломатической вилле "Борзиг" под Берлином.

"Ситуация в области безопасности в Афганистане остается более чем сложной. Установление мира в Афганистане исключительно военными методами невозможно. Мы давно выступаем за внутриафганский мирный процесс", — сказал Габриэль, добавив, что в Социал-демократической партии Германии давно заявляли о том, что необходимо вести диалог и с "Талибаном"*.

"Сегодня мы знаем, что вступить в диалог с этой частью афганского населения необходимо", — сказал Габриэль.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ).

*Террористическая организация, запрещенная в России