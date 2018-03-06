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Косачев: КНДР перехватила инициативу по урегулированию на полуострове

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (2528)
16:4506.03.2018
(обновлено: 16:57 06.03.2018)
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© РИА Новости / Мария ФроловаПерейти в фотобанкВид на центр Пхеньяна. Архивное фотоВид на центр Пхеньяна. Архивное фото
© РИА Новости / Мария Фролова
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. КНДР своими мирными предложениями перехватила инициативу по урегулированию на полуострове, теперь мяч на стороне Вашингтона, заявил глава международного комитета Совфеда РФ Константин Косачев.

Карта Северной и Южной Кореи. Архив
© AP Photo / Lee Jin-man
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"Северная Корея явно перехватила инициативу в ситуации вокруг полуострова. Она показательно решает свои проблемы с другим корейским государством, которое более других испытывало тревоги по поводу угроз от ракетно-ядерного соседа. "Мяч" сейчас явно на стороне Вашингтона, а не обеих Корей. Ибо гарантии безопасности КНДР может де факто дать не Южная Корея, даже не Совбез ООН и представляемое им международное сообщество, а исключительно США", — написал Косачев в Facebook.

По словам сенатора, именно США выступают главной угрозой для КНДР и не скрывают этого, выбрав метод "кнута" — усиления санкций и угроз вплоть до применения силы. "Отсылкой к гарантиям безопасности Пхеньян явно указывает на того, кто может сорвать наметившееся сближение", — отметил политик.

Вместе с тем, Косачев опасается, что в роли врага КНДР более выгодна Вашингтону, чем как пример своей договороспособности.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на встрече с делегацией спецпосланников президента Южной Кореи. 6 марта 2018
© REUTERS / KCNA
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По его словам, в Вашингтоне могут воспринять инициативы КНДР как своего рода блеф и желание использовать воинственный настрой Белого дома как предлог для продолжения усилий по наращиванию северокорейского военного потенциала. "Однако никто не мешает самому могущественному государству мира попробовать поймать Пхеньян на слове и предложить размен реальных гарантий на отказ от продолжения нуклеаризации полуострова", — полагает сенатор.

Даже если будет весьма велик соблазн выдать нынешнюю активность КНДР за следствие американского силового шантажа и, соответственно, посчитать это поводом для усиления давления, пояснил парламентарий. "Таким образом, теперь можно будет понять, в какой именно роли Пхеньян выгоднее Вашингтону: в роли угрозы (как и Иран, Россия, Сирия), или же шанса для демонстрации договороспособности, гибкости и ответственности США как мировой державы. Что-то мне подсказывает, что враг нужнее", — заключил законодатель.

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Дмитрий БРИЗЗ
На США бы... жили в мире одним народом и одним государством.
16:51
06.03.2018
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