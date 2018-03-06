МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. КНДР своими мирными предложениями перехватила инициативу по урегулированию на полуострове, теперь мяч на стороне Вашингтона, заявил глава международного комитета Совфеда РФ Константин Косачев.

"Северная Корея явно перехватила инициативу в ситуации вокруг полуострова. Она показательно решает свои проблемы с другим корейским государством, которое более других испытывало тревоги по поводу угроз от ракетно-ядерного соседа. "Мяч" сейчас явно на стороне Вашингтона, а не обеих Корей. Ибо гарантии безопасности КНДР может де факто дать не Южная Корея, даже не Совбез ООН и представляемое им международное сообщество, а исключительно США", — написал Косачев в Facebook

По словам сенатора, именно США выступают главной угрозой для КНДР и не скрывают этого, выбрав метод "кнута" — усиления санкций и угроз вплоть до применения силы. "Отсылкой к гарантиям безопасности Пхеньян явно указывает на того, кто может сорвать наметившееся сближение", — отметил политик.

Вместе с тем, Косачев опасается, что в роли врага КНДР более выгодна Вашингтону, чем как пример своей договороспособности.

По его словам, в Вашингтоне могут воспринять инициативы КНДР как своего рода блеф и желание использовать воинственный настрой Белого дома как предлог для продолжения усилий по наращиванию северокорейского военного потенциала. "Однако никто не мешает самому могущественному государству мира попробовать поймать Пхеньян на слове и предложить размен реальных гарантий на отказ от продолжения нуклеаризации полуострова", — полагает сенатор.

Даже если будет весьма велик соблазн выдать нынешнюю активность КНДР за следствие американского силового шантажа и, соответственно, посчитать это поводом для усиления давления, пояснил парламентарий. "Таким образом, теперь можно будет понять, в какой именно роли Пхеньян выгоднее Вашингтону: в роли угрозы (как и Иран, Россия, Сирия), или же шанса для демонстрации договороспособности, гибкости и ответственности США как мировой державы. Что-то мне подсказывает, что враг нужнее", — заключил законодатель.