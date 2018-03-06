МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. КНДР своими мирными предложениями перехватила инициативу по урегулированию на полуострове, теперь мяч на стороне Вашингтона, заявил глава международного комитета Совфеда РФ Константин Косачев.Facebook.
По словам сенатора, именно США выступают главной угрозой для КНДР и не скрывают этого, выбрав метод "кнута" — усиления санкций и угроз вплоть до применения силы. "Отсылкой к гарантиям безопасности Пхеньян явно указывает на того, кто может сорвать наметившееся сближение", — отметил политик.
Вместе с тем, Косачев опасается, что в роли врага КНДР более выгодна Вашингтону, чем как пример своей договороспособности.
Даже если будет весьма велик соблазн выдать нынешнюю активность КНДР за следствие американского силового шантажа и, соответственно, посчитать это поводом для усиления давления, пояснил парламентарий. "Таким образом, теперь можно будет понять, в какой именно роли Пхеньян выгоднее Вашингтону: в роли угрозы (как и Иран, Россия, Сирия), или же шанса для демонстрации договороспособности, гибкости и ответственности США как мировой державы. Что-то мне подсказывает, что враг нужнее", — заключил законодатель.