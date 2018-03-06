Министр: Санчес не сможет возглавить правительство Каталонии в заключении

МАДРИД, 6 мар – РИА Новости. Известный каталонский политик Жорди Санчес, который находится в предварительном тюремном заключении в Мадриде по обвинению в мятеже, не сможет выполнять обязанности главы правительства Каталонии, если будет утвержден на этот пост, заявил министр юстиции Испании Рафаэль Катала.

"Это должен быть кандидат, который сможет выполнять свои обязанности", — заявил Катала журналистам в Мадриде. Министр отметил, что решение об освобождении каталонского политика на время заседания парламента, где 12 марта будет рассматриваться его кандидатура, должен принимать судья.

"Мы все сослужим хорошую службу юстиции, если не будем высказывать мнения и не будем говорить, как нам кажется. Решать должен судья. Надо дать ему возможность работать, как он это делал до сих пор, абсолютно независимо, в соответствии с юридическими критериями, и чтобы он решил так, как считает нужным", — сказал Катала.

На прошлой неделе бывший глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон, скрывающийся от испанского правосудия в Брюсселе, заявил, что отказывается от возможности баллотироваться на пост главы правительства автономного сообщества и предложил на это место представителя возглавляемой им коалиции "Вместе за Каталонию" Жорди Санчеса. Санчес, бывший лидер общественной организации "Каталонская национальная ассамблея", сейчас находится в предварительном заключении в мадридской тюрьме, ему предъявлены обвинения в организации восстания, мятеже и растрате госсредств в связи с так называемым референдумом о независимости 1 октября.

В понедельник председатель парламента Каталонии Роже Торрен формально выдвинул кандидатуру Санчеса на пост главы правительства автономного сообщества. По закону кандидат должен лично присутствовать на заседании парламента, которое назначено на 12 марта. Во вторник Санчес обратился к судье с просьбой освободить его на время заседания.