Министр: Санчес не сможет возглавить правительство Каталонии в заключении

МАДРИД, 6 мар – РИА Новости. Известный каталонский политик Жорди Санчес, который находится в предварительном тюремном заключении в Мадриде по обвинению в мятеже, не сможет выполнять обязанности главы правительства Каталонии, если будет утвержден на этот пост, заявил министр юстиции Испании Рафаэль Катала.
"Мы все сослужим хорошую службу юстиции, если не будем высказывать мнения и не будем говорить, как нам кажется. Решать должен судья. Надо дать ему возможность работать, как он это делал до сих пор, абсолютно независимо, в соответствии с юридическими критериями, и чтобы он решил так, как считает нужным", — сказал Катала.
В понедельник председатель парламента Каталонии Роже Торрен формально выдвинул кандидатуру Санчеса на пост главы правительства автономного сообщества. По закону кандидат должен лично присутствовать на заседании парламента, которое назначено на 12 марта. Во вторник Санчес обратился к судье с просьбой освободить его на время заседания.