Посольство России направило ноту протеста из-за осквернения памятника

ВЕНА, 6 мар — РИА Новости. Посольство РФ направило в МИД Австрии ноту протеста в связи с осквернением памятника советским воинам в центре Вены, сообщается на официальной странице посольства в Facebook.

В ночь на вторник неизвестные вновь осквернили монумент советским воинам, погибшим в 1945 году при освобождении Австрии от нацистского террора, расположенный на площади Шварценбергплац в центре Вены.

"Предыдущий акт вандализма был совершён всего лишь около двух месяцев назад и тоже под покровом ночи — 10 января 2018 года. В МИД Австрии направлена нота протеста", — говорится в сообщении посольства.

В начале января неизвестные также осквернили мемориал, облив его черной краской. Аналогичный инцидент имел место в январе 2017 года — тогда памятник был облит красной краской.