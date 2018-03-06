Эксперт рассказал о препарате, которым мог отравиться Скрипаль

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Препарат фентанил, которым мог отравиться бывший полковник главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Сергей Скрипаль, может применяться только в условиях стационара, но во многих странах его использование регулируется мягче, чем в России, сказал РИА Новости главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Минздрава России Игорь Молчанов.

Полиция графства Уилтшир в понедельник сообщила, что два человека находятся в критическом состоянии из-за отравления неизвестным веществом. Глава МИД Британии Борис Джонсон подтвердил, что в результате инцидента в Солсбери пострадали Сергей Скрипаль, экс-полковник ГРУ, получивший убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, и его дочь.

Британские СМИ сообщили, что Скрипаль и его спутница, возможно, отравились опиатом фентанилом. Также сообщается, что бывший российский полковник опасался за жизнь и недавно обращался в полицию.

"Этот препарат не доступен в свободном обращении. Это средство для наркоза и свободно применяться не может. Может использоваться только в тех условиях, например, стационара, где есть возможность поддерживать жизненно важные функции организма", — сказал Молчанов.

Он отметил, что не знает всех особенностей обращения этого препарата в других странах, но отмечает, что во многих странах его использование регулируется мягче, чем в России.

"Отравиться им несложно, он может угнетать дыхание. И если вне специализированных условий его принимают, то человек может и погибнуть", — добавил Молчанов.

По его словам, самостоятельное применение фентанила может быть признаком наркомании, но сам препарат зависимости не вызывает.