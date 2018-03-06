В Вене снова осквернили памятник советским воинам

ВЕНА, 6 мар — РИА Новости. Неизвестные в ночь на вторник вновь осквернили памятник советским воинам в центре Вены, сообщило российское посольство в Австрии.

"В ночь на 6 марта 2018 года вновь осквернен расположенный на площади Шварценбергплатц в центре Вены монумент советским воинам, погибшим в 1945 году при освобождении Австрии от нацистского террора", — говорится в заявлении посольства в Facebook. Как видно на фотографиях, размещенных дипмиссией, монумент облили черной краской.

В посольстве отметили, что инцидент "вызывает глубокое разочарование", так как австрийским властям не удается обеспечить должную безопасность монумента. Российские дипломаты призывают правительство Австрии ответить на подобные "целенаправленные деструктивные акции" со стороны злоумышленников, которые таким образом "пытаются создать точки напряжения" в отношениях между двумя странами.

В начале января неизвестные также осквернили мемориал, облив его черной краской. Аналогичный инцидент имел место в январе 2017 года — тогда памятник был облит красной краской.