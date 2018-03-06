В ДНР заявили о мощном взрыве на линии соприкосновения в Донбассе

ДОНЕЦК, 6 мар — РИА Новости. В Донбассе в районе линии соприкосновения прогремел мощный взрыв, сообщил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

По его словам, инцидент произошел в 14:50 южнее Марьинки, находящейся под контролем киевского правительства.

"На расстоянии около восьмисот метров от линии соприкосновения был замечен украинский вертолет. За двадцать минут до появления вертолета зафиксирован мощный взрыв", — сказал представитель ДНР.

Другие подробности инцидента выясняются.

С понедельника в Донбассе начало действовать очередное перемирие. Однако в этот же день ДНР несколько раз обвинила силовиков в нарушении режима прекращения огня.

Сообщается, что ВСУ из крупнокалиберного оружия обстреляли населенные пункты на юге Донецкой области. Кроме того, накануне под огонь украинских силовиков попал депутат Госдумы Алексей Журавлев, который хотел проверить, как стороны соблюдают перемирие.