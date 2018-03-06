В ЛНР опровергли обвинения Киева в нарушении перемирия

Люди в районе временного пункта пропуска Станица Луганская между Украиной и Луганской народной республикой. Архивное фото

Люди в районе временного пункта пропуска Станица Луганская между Украиной и Луганской народной республикой. Архивное фото

ЛУГАНСК, 6 мар — РИА Новости. Заявление Киева о нарушениях перемирия в Донбассе со стороны украинских силовиков не соответствует действительности, сообщили во вторник в представительстве самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

"Вооруженные силы Украины с начала действия "весеннего" перемирия продолжают фабриковать данные по нарушениям режима прекращения огня со стороны Народной милиции ЛНР", — говорится в сообщении представительства ЛНР в Telegram-канале.

Согласно сообщению, 6 марта офицер-наблюдатель представительства ЛНР в СЦКК, который находился в районе населенного пункта Калиновка, зафиксировал, что украинские силовики ведут огонь по своим же позициям в районе населенного пункта Луганское.

"Представительством ЛНР в СЦКК информация о данном провокационном обстреле немедленно доведена команде Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ по взаимодействию с СЦКК. Надеемся, что представители СММ ОБСЕ не оставят данную информацию без внимания", — говорится в сообщении.