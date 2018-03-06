В Киеве голосуют о переименовании площади Льва Толстого

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости. Киевская городская государственная администрация открыла на своем сайте обсуждение и голосование относительно переименования площади Льва Толстого в площадь Евгения Чикаленко.

Жители Киева, которые зарегистрированы в системе, могут проголосовать за или против данного проекта решения. По состоянию на 15.15 мск вторника, за переименование выступили 262 человека, против — 123. Голосование продлится до 18 марта.

Евгений Чикаленко (1861-1929) — украинский меценат, публицист, агроном, землевладелец. С 1920 года жил в эмиграции.