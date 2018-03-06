Суд в Киеве объявил в рассмотрении дела Януковича перерыв до 14 марта

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева объявил перерыв в рассмотрении дела экс-президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в госизмене, до 14 марта.

"Объявляется перерыв до 14 марта 10.00 (11.00 мск)", — сказал председательствующий по делу судья Владислав Девятко.

Суд также разрешил защите допросить 21 марта по видеоконференции из Крыма жительницу полуострова Оксану Медиеву, которая в 2014 году была госпитализирована из-за нападения радикалов на автобус с крымчанами в Черкасской области. Кроме того, Девятко напомнил, что сторона защиты обещала допросить 21-22 марта и ряд других свидетелей.

Вместе с тем 14-15 марта суд намерен исследовать материалы дела, которые были предоставлены стороной защиты, в частности, о ряде процессуальных нарушений со стороны следствия.

Ранее суд утвердил список из 16 свидетелей стороны защиты, адвокаты настаивали на допросе 138 человек. В числе прочих будут допрошены экс-премьер Украины Николай Азаров, экс-глава администрации президента Украины Андрей Клюев, бывший глава МВД Виталий Захарченко, бывший глава Службы безопасности Украины Александр Якименко, экс-глава Минобороны Павел Лебедев и ряд других бывших украинских чиновников.

Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения. Экс-президент категорически отрицает свою вину.